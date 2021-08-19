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Власть

Первым на заседание премьер-министров ЕАЭС прибыл Никол Пашинян

В Кыргызстан прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Напомним, что Никол Пашинян будет участвовать в очередном заседании Евразийского межправительственного совета. Он стал первым из премьер-министров, которые прилетели в аэропорт «Иссык-Куль» в селе Тамчи для участия в саммите.

Кроме того, в Кыргызстане уже находится делегация Евразийской экономической комиссии во главе с председателем Михаилом Мясниковичем. Он сейчас участвует в кыргызско-российском бизнес-форуме.

Напомним, с 19 по 20 августа 2021 года в Чолпон-Ате пройдет очередное заседание Евразийского межправительственного совета, где будет рассмотрен ряд актуальных вопросов в рамках интеграционного объединения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204455/
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