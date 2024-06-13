Пашинян: Отношение Еревана к ОДКБ может измениться, если Беларусь покинет ее

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношение Еревана к ОДКБ может измениться, если Беларусь покинет организацию или если Александр Лукашенко принесет извинения. Об этом пишет «РБК».

«Один из руководителей ОДКБ заявлял, что участвовал в подготовке войны, поддерживал, верил, желал победы Азербайджана. После этого я должен обсуждать с президентом Беларуси вопросы в формате ОДКБ?» — спросил Никол Пашинян.

Армянский премьер также добавил, что больше «никогда не поедет в Беларусь», пока ее лидером остается Александр Лукашенко. Туда не поедет и ни один другой представитель Еревана, подчеркнул Никол Пашинян.

В середине мая президент Беларуси посетил Азербайджан. В разговоре с главой государства Ильхамом Алиевым он использовал фразу «ваша освободительная война» и вспомнил «разговор перед войной». «Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно», — сказал Александр Лукашенко.