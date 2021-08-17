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Власть

Очередное заседание Евразийского межправсовета пройдет в Чолпон-Ате

С 19 по 20 августа 2021 года в Чолпон-Ате пройдет очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что в мероприятии примут участие премьер-министры Армении Никол Пашинян, Беларуси Роман Головченко, Казахстана Аскар Мамин, председатели кабминов Кыргызстана Улукбек Марипов, России Михаил Мишустин и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. В качестве наблюдателей в заседании будут участвовать премьер-министры Узбекистана Абдулла Арипов и Кубы Мануэль Марреро Крус (посредством видео-конференц-связи).

«Заседание межправительственного совета пройдет в узком и расширенном форматах. Главы правительств рассмотрят вопросы страховой поддержки взаимной и внешней торговли стран ЕАЭС, сближения односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин. Кроме того, будут рассмотрены вопросы создания евразийской региональной организации по аккредитации в области оценки соответствия и ряд других актуальных вопросов повестки дня», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204235/
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