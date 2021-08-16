Садыр Жапаров пригласил наследного принца Абу-Даби посетить Кыргызстан

Президент Садыр Жапаров провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного командующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бин Заид Аль Нахайяном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждены актуальные вопросы о развитии сотрудничества между странами в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также ситуация с распространением коронавирусной инфекции и совместные меры по борьбы с заболеванием.

Садыр Жапаров подчеркнул стабильный уровень сотрудничества между двумя государствами, отметив, что Кыргызстан заинтересован в открытом обмене мнениями с ОАЭ и активизации диалога на высшем уровне. Он отметил, что Кыргызстан придает большое значение укреплению экономических и инвестиционных отношений с ОАЭ, выразив уверенность в углублении взаимоотношений в данных направлениях.

Президент пригласил наследного принца посетить Кыргызстан с официальным визитом для вывода двусторонних отношений на новый уровень и укрепления дружественных отношений между странами.

Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян принял приглашение Садыра Жапарова и в свою очередь также пригласил его совершить визит в ОАЭ.

Он сообщил, что в ближайшее время направит в Кыргызстан правительственную бизнес-делегацию для налаживания торгово-экономических связей и ознакомления с инвестиционными проектами, которые продемонстрирует кыргызская сторона.