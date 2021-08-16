В Кыргызстане нет русофобии. Руслан Казакбаев поговорил с Сергеем Лавровым

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев поговорил по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

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По ее данным, главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы повестки дня кыргызско-российских отношений, обменялись мнениями по международной и региональной проблематике с учетом обострения военно-политической ситуации в Афганистане, а также возможности эвакуации граждан в случае дальнейшего обострения обстановки.

Они также коснулись произошедшего инцидента в Бишкеке, когда пьяный посетитель набросился на одну из сотрудниц игротеки SMagic.

Руслан Казакбаев сказал, что кыргызская сторона осуждает все случаи проявления агрессии на почве национализма. Подобным действиям, которые могут произойти и в Кыргызстане, и в России, вне зависимости от того, кем они сделаны, должна быть дана соответствующая оценка и приняты необходимые меры.

«К сожалению, некоторые депутаты Госдумы предложили в качестве одной из мер реагирования на этот инцидент запретить въезд в Россию лицам, позволявшим себе подобные действия. Такие заявления некоторых российских политиков не должны отражаться на взаимных поездках граждан двух стран», — сказал министр.

Он подчеркнул, что в Кыргызстане нет русофобии и других форм агрессивного национализма, нет фактов переписывания истории, борьбы с памятниками и русским языком.

Стороны выразили обоюдную готовность к дальнейшему взаимодействию по вопросу искоренения случаев бытового национализма в целях укрепления дружественных отношений между Кыргызстаном и Россией.

Напомним, в Бишкеке пьяный посетитель набросился на одну из сотрудниц игротеки SMagic, расположенной в здании «Технопарка». Об этом редакции ранее сообщил администратор фирмы Тимур Джунусов. По его словам, клиенту не понравилось, что кассир стала обслуживать его на русском языке.

Позже на произошедшее отреагировали Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко и Постоянная комиссия по международному сотрудничеству совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Там выразили озабоченность и призвали усилить меры защиты соотечественников в Кыргызстане.

Министерство внутренних дел России уже запретило въезд в страну в течение 10 лет кыргызстанцу Али Алимбаеву, который напал на русскоговорящую девушку.