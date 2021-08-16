15:01
USD 84.79
EUR 99.57
RUB 1.15
Власть

В посольстве КР в Кабуле находится около 20 кыргызстанцев

В посольстве Кыргызстана в Кабуле находится около 20 кыргызстанцев. Об этом сообщили в МИД КР со ссылкой на данные посла КР в Афганистане Мирослава Ниязова.

По словам главы дипмиссии, все граждане будут эвакуированы в Кыргызстан до 21 августа.

В МИД отметили, что ведомство внимательно отслеживает события, а также ежечасные изменения в военно-политической ситуации в этой стране.

«Министерство и посольство находятся на постоянной связи с гражданами Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Радикальное движение «Талибан» после объявления о выводе американских войск весной 2021 года начало наступление на позиции афганской армии и к августу установило контроль над большей частью территории Афганистана. Накануне объявлено о полном контроле над всей территорией страны. Президент Ашраф Гани покинул свой пост.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204088/
просмотров: 641
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров внимательно отслеживает ситуацию в Афганистане
Проявить мудрость. ГКНБ Кыргызстана сделал заявление по ситуации в Афганистане
Ситуация в Афганистане. Аркадий Дубнов об опасениях стран Центральной Азии
Ситуация в Афганистане. Что известно к этому часу
Афганистан под контролем «Талибана». Что происходит сейчас
Ситуация в Афганистане. Посольство Кыргызстана в Кабуле работает штатно
«Талибан» объявил о полном контроле над всей территорией Афганистана
«Талибан» захватывает Афганистан. Под контролем властей остался только Кабул
ООН призвала соседние с Афганистаном страны не закрывать границы для беженцев
Ситуация в Афганистане. Страны начали закрывать посольства и консульства
Популярные новости
Мэр Каракола уволил советника за&nbsp;оскорбительный комментарий в&nbsp;адрес русских Мэр Каракола уволил советника за оскорбительный комментарий в адрес русских
В&nbsp;Кыргызстане новый учебный год начнется с&nbsp;15&nbsp;сентября В Кыргызстане новый учебный год начнется с 15 сентября
В&nbsp;октябре 2020 года произошла насильственная смена власти&nbsp;&mdash; секретарь Совбеза В октябре 2020 года произошла насильственная смена власти — секретарь Совбеза
Чиновник сообщил о&nbsp;вымогательствах в&nbsp;администрации президента Чиновник сообщил о вымогательствах в администрации президента
Бизнес
Пройдите вакцинацию и&nbsp;получите 10&nbsp;ГБ интернета от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Пройдите вакцинацию и получите 10 ГБ интернета от MegaCom в подарок
Получи сертификат о&nbsp;вакцинации от&nbsp;COVID, и&nbsp;Beeline подарит гигабайты интернета Получи сертификат о вакцинации от COVID, и Beeline подарит гигабайты интернета
Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана
Что делать, чтобы не&nbsp;остаться без газа? В&nbsp;августе должников начнут отключать Что делать, чтобы не остаться без газа? В августе должников начнут отключать
16 августа, понедельник
14:26
Пройдите вакцинацию и получите 10 ГБ интернета от MegaCom в подарок Пройдите вакцинацию и получите 10 ГБ интернета от MegaC...
14:20
В посольстве КР в Кабуле находится около 20 кыргызстанцев
13:57
Садыр Жапаров внимательно отслеживает ситуацию в Афганистане
13:52
Проявить мудрость. ГКНБ Кыргызстана сделал заявление по ситуации в Афганистане
13:46
Садыр Жапаров поздравил президента Индии Рама Натху Ковинду с Днем независимости