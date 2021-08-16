В посольстве КР в Кабуле находится около 20 кыргызстанцев

В посольстве Кыргызстана в Кабуле находится около 20 кыргызстанцев. Об этом сообщили в МИД КР со ссылкой на данные посла КР в Афганистане Мирослава Ниязова.

По словам главы дипмиссии, все граждане будут эвакуированы в Кыргызстан до 21 августа.

В МИД отметили, что ведомство внимательно отслеживает события, а также ежечасные изменения в военно-политической ситуации в этой стране.

«Министерство и посольство находятся на постоянной связи с гражданами Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Радикальное движение «Талибан» после объявления о выводе американских войск весной 2021 года начало наступление на позиции афганской армии и к августу установило контроль над большей частью территории Афганистана. Накануне объявлено о полном контроле над всей территорией страны. Президент Ашраф Гани покинул свой пост.