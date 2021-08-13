Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту Турции в связи с гибелью людей

Садыр Жапаров от имени народа Кыргызстана и от себя лично выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате наводнений в нескольких провинциях страны. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Народ Кыргызстана разделяет горе родных и близких погибших и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим от стихийного бедствия. Молю бога, чтобы братская Турция как можно скорее вышла из сложившейся сложной ситуации», — говорится в послании.

Как сообщают зарубежные СМИ, в результате наводнений в Турции погибли 27 человек.