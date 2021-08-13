10:38
USD 84.79
EUR 99.60
RUB 1.15
Власть

Садыр Жапаров выступил против сбора взносов в школах. Категорически

Садыр Жапаров выступает категорически против инициативы Министерства образования и науки о фиксированном сборе денег с родителей учеников в общеобразовательных учреждениях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.

«Отметим, что данная инициатива ведомства противоречит основным направлениям государственной политики в области противодействия коррупции. Кроме того, подобный механизм сооплаты не принесет никакой реальной пользы для улучшения системы образования. Скорее, наоборот, ляжет тяжелым бременем на плечи родителей учащихся. Глава государства неоднократно в своих высказываниях отмечал о том, что любые незаконные денежные сборы в общеобразовательных организациях недопустимы. Поборы в школах на любые цели и под любыми предлогами должны быть строго запрещены. Обо всех случаях подобных действий со стороны представителей школ необходимо сразу же сообщать», — сказал он.

По словам Эрбола Султанбаева, президент не раз подчеркивал, что систему образования нужно совершенствовать и делать ее эффективней, применяя современный подход в обучении. При этом обеспечив равный доступ к начальному и общему среднему образованию.

Ранее глава профильного ведомства Болотбек Купешев заявил, что в школах Кыргызстана могут ввести сооплату. По его словам, школьные родительские фонды — это больной вопрос, который доставляет проблемы как родителям и ученикам, так и педагогам и руководителям.

«Сейчас мы встречаемся с руководителями школ, обсуждаем этот вопрос. Это неправильно, когда из-за неспособности оплачивать могут выгнать ребенка, а педагога — за то, что он не собрал деньги», — отмечал чиновник.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203887/
просмотров: 980
Версия для печати
Материалы по теме
Участковые не будут проверять бизнес: президент выступил против инициативы
Президент Садыр Жапаров вручил государственные премии в области науки и техники
Садыр Жапаров поздравил сотрудников ГСИН с профессиональным праздником
Садыр Жапаров принял главу ГСИН. Говорили о сложностях службы и инфраструктуре
Дело «Кумтора». Президента просят содействовать освобождению Темира Сариева
Чествование призеров Олимпиады-2020. Президент объявил выговор главе Минкульта
Садыр Жапаров похвалил олимпийцев, обещал награды и ни слова о поддержке спорта
В Сети обсуждают спортивный костюм Садыра Жапарова за $10 тысяч
Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев обсудили двустороннее сотрудничество
Садыр Жапаров встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым
Популярные новости
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Омурбек Бабанов выехал из&nbsp;страны Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов выехал из страны
В&nbsp;Кыргызстане новый учебный год начнется с&nbsp;15&nbsp;сентября В Кыргызстане новый учебный год начнется с 15 сентября
В&nbsp;октябре 2020 года произошла насильственная смена власти&nbsp;&mdash; секретарь Совбеза В октябре 2020 года произошла насильственная смена власти — секретарь Совбеза
В&nbsp;Госдуме вновь предложили ввести визовый режим со&nbsp;странами Центральной Азии В Госдуме вновь предложили ввести визовый режим со странами Центральной Азии
Бизнес
Что делать, чтобы не&nbsp;остаться без газа? В&nbsp;августе должников начнут отключать Что делать, чтобы не остаться без газа? В августе должников начнут отключать
Основные причины, почему стоит продолжать обучение в&nbsp;магистратуре КГИПИ Основные причины, почему стоит продолжать обучение в магистратуре КГИПИ
Депозитная акция &laquo;Керемет Банка&raquo; продолжается! Поздравляем первых победителей! Депозитная акция «Керемет Банка» продолжается! Поздравляем первых победителей!
Оплачивай услуги &laquo;Банка Компаньон&raquo; через кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Оплачивай услуги «Банка Компаньон» через кошелек «О!Деньги» без комиссии
13 августа, пятница
10:35
Участковые не будут проверять бизнес: президент выступил против инициативы Участковые не будут проверять бизнес: президент выступи...
10:32
Сроки госэкзаменов и вручения аттестатов в школах озвучили в Минобразования
10:31
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 августа
10:24
Перенос учебного года. Последний звонок прозвенит 9 июня
10:16
Ложное сообщение о бомбе в ЦУМе. Подозреваемую водворили в СИЗО-1 Бишкека