Садыр Жапаров выступил против сбора взносов в школах. Категорически

Садыр Жапаров выступает категорически против инициативы Министерства образования и науки о фиксированном сборе денег с родителей учеников в общеобразовательных учреждениях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.

«Отметим, что данная инициатива ведомства противоречит основным направлениям государственной политики в области противодействия коррупции. Кроме того, подобный механизм сооплаты не принесет никакой реальной пользы для улучшения системы образования. Скорее, наоборот, ляжет тяжелым бременем на плечи родителей учащихся. Глава государства неоднократно в своих высказываниях отмечал о том, что любые незаконные денежные сборы в общеобразовательных организациях недопустимы. Поборы в школах на любые цели и под любыми предлогами должны быть строго запрещены. Обо всех случаях подобных действий со стороны представителей школ необходимо сразу же сообщать», — сказал он.

По словам Эрбола Султанбаева, президент не раз подчеркивал, что систему образования нужно совершенствовать и делать ее эффективней, применяя современный подход в обучении. При этом обеспечив равный доступ к начальному и общему среднему образованию.

Ранее глава профильного ведомства Болотбек Купешев заявил, что в школах Кыргызстана могут ввести сооплату. По его словам, школьные родительские фонды — это больной вопрос, который доставляет проблемы как родителям и ученикам, так и педагогам и руководителям.

«Сейчас мы встречаемся с руководителями школ, обсуждаем этот вопрос. Это неправильно, когда из-за неспособности оплачивать могут выгнать ребенка, а педагога — за то, что он не собрал деньги», — отмечал чиновник.