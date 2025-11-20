О расширении контактов деловых кругов Кыргызстана и Беларуси рассказал посол

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрбол Султанбаев рассказал государственному информагентству «Белта» о работе и сотрудничестве в различных сферах между двумя странами.

По его словам, в последние годы динамика роста торгово-экономических взаимодействий положительная. По итогам прошлого года товарооборот составил около $133 миллионов.

Во время 12-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству страны договорились предпринять все необходимые шаги для увеличения взаимного товарооборота до $500 миллионов в течение ближайших пяти лет.

«В настоящее время стороны уже начали реализацию практических мер по достижению этого показателя. Важным аспектом в данном направлении является расширение прямых контактов между деловыми кругами Кыргызстана и Беларуси. Серьезным шагом стало проведение в Минске в июне текущего года кыргызско-белорусского бизнес-форума в рамках выставки «Белагро», — отметил дипломат.

В качестве положительных примеров экономического взаимодействия Эрбол Султанбаев назвал налаженное предприятиями «Кыргыз Унаа Курулуш» и «Могилевлифтмашем» совместное производство лифтового оборудования, а также сотрудничество Кыргызского трансформаторного завода с Минским электротехническим заводом имени В.И.Козлова, результатом которого стал совместный выпуск трансформаторов для нужд Кыргызстана.

Предприятие «Автомаш-Радиатор», которое с 2008 года осуществляет поставки в Беларусь автомобильных и тракторных радиаторов, выступает официальным представителем и дилером производителей белорусской сельхозтехники и оборудования в Кыргызстане.

Он положительно оценил и запуск пилотного проекта по установке роторных автомобильных парковок производства ОАО «Могилевлифтмаш».

В области перерабатывающей промышленности знаковым примером развития сотрудничества назван проект строительства мусороперерабатывающего завода в городе Караколе. Проект реализован белорусской компанией «Сифания Экотехника» совместно с муниципальным предприятием «Тазалык». На сегодняшний день ведется работа по реализации аналогичного проекта компанией «Сифания Экотехника» в городе Бишкеке.