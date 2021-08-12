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Власть

О программе развития Баткенской области рассказали в Минсельхозе

Разработана программа развития Баткенской области с 2021 по 2035 год. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель директора Госагентства регионального развития при Минсельхозе Эрмек Бахавидинов.

По его словам, в ближайшее время документ поступит в кабмин.

«Программу развития разработала рабочая группа, которой руководит первый заместитель кабинета министров, а членами являются представители профильных министерств и независимые эксперты. В программе обозначены основные приоритеты развития. В первую очередь планируется решить ирригационные вопросы. Так мы начнем обрабатывать неосвоенные земли и обеспечим местное население работой», — рассказал Эрмек Бахавидинов.

Помимо этого, программа нацелена решить вопросы, связанные с водоснабжением, дорожной инфраструктурой, сельским хозяйством и транспортом.

Ссылка: https://24.kg/vlast/203804/
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