Нападение на кассира SMagic. Госдума просит торага ЖК взять дело на контроль

«Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Кыргызстане носит статус официального, и это положение закреплено в Конституции страны. Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», — написал Вячеслав Володин.
Напомним, в Бишкеке пьяный посетитель набросился на одну из сотрудниц игротеки SMagic, расположенной в здании «Технопарка». Об этом редакции ранее сообщил администратор фирмы Тимур Джунусов. По его словам, клиенту не понравилось, что кассир стала обслуживать его на русском языке. В пресс-службе РУВД этот факт оставили без комментариев.
Позже на произошедшее отреагировали Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко и Постоянная комиссия по международному сотрудничеству совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Там выразили озабоченность и призвали усилить меры защиты соотечественников в Кыргызстане.