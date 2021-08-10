Нападение на кассира SMagic. Госдума просит торага ЖК взять дело на контроль

Совет Государственной думы России подготовит обращение на имя спикера парламента Кыргызстана с просьбой взять на личный контроль ситуацию с нападением на девушку-продавца из-за того, что она говорила с покупателем на русском языке. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

По его словам, такое решение принято на состоявшемся сегодня заседании Совета Государственной думы.