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Власть

Нападение на кассира SMagic. Госдума просит торага ЖК взять дело на контроль

Совет Государственной думы России подготовит обращение на имя спикера парламента Кыргызстана с просьбой взять на личный контроль ситуацию с нападением на девушку-продавца из-за того, что она говорила с покупателем на русском языке. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.
 
По его словам, такое решение принято на состоявшемся сегодня заседании Совета Государственной думы.
 

«Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Кыргызстане носит статус официального, и это положение закреплено в Конституции страны. Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», — написал Вячеслав Володин.

Напомним, в Бишкеке пьяный посетитель набросился на одну из сотрудниц игротеки SMagic, расположенной в здании «Технопарка». Об этом редакции ранее сообщил администратор фирмы Тимур Джунусов. По его словам, клиенту не понравилось, что кассир стала обслуживать его на русском языке. В пресс-службе РУВД этот факт оставили без комментариев.

Позже на произошедшее отреагировали Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко и Постоянная комиссия по международному сотрудничеству совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Там выразили озабоченность и призвали усилить меры защиты соотечественников в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203651/
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