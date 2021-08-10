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Власть

Депутаты Токмакского горкенеша провели первую сессию и избрали председателя

Депутаты Токмакского горкенеша провели первую сессию и избрали председателя. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

По ее данным, сессия состоялась накануне. Избранным депутатам выдали удостоверения и нагрудные знаки.

«В первой сессии приняли участие все депутаты Токмакского городского кенеша — 31 человек. На должность председателя выдвинули двух кандидатов — Мирбека Иманалиева (фракция «Эмгек») и Тынайбека Сансызбаева (фракция «Эл Биримдиги»). Последний избран председателем. За него проголосовали 18 депутатов», — отметили в ЦИК.

Напомним, 11 июля в Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. Семипроцентный барьер преодолели пять партий: «Бирге-Вместе» — 28,28 процента (9 мандатов), «Эмгек» — 24,83 процента (8 мандатов), «Асыл Мурас-Жаштар» — 16,67 процента (5 мандатов), «Патриот Ынтымагы» — 13,7 процента (5 мандатов) и «Эл Биримдиги» — 12,14 процента (4 мандата).
Ссылка: https://24.kg/vlast/203565/
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