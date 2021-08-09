Посол Кыргызстана в США просит помощи и поддержать ряд проектов в нашей стране

Посол КР в США Бактыбек Аманбаев запросил содействия американских властей в распределении помощи в соответствии с целями и задачами национальных программ развития Кыргызстана. Об этом сообщает департамент информации МИД.

Уточняется, что Бактыбек Аманбаев провел встречу с координатором помощи США Европе и Евразии в Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента Джимом Куликовски. Он проинформировал собеседника о национальной стратегии и программах развития КР, ознакомил с внутриполитической ситуацией и изменениями за последние годы.

«Посол подчеркнул, что власти Кыргызстана заинтересованы в проведении системных реформ во всех сферах, включая госуправление, экономику, судебную систему, образование и энергетику. Он призвал правительство США в первую очередь оказать содействие в этих областях. Бактыбек Аманбаев также обратился к американской стороне с просьбой поддержать образовательные проекты в КР и повысить квалификацию специалистов в перечисленных областях. Джим Куликовски выразил готовность оказать возможное содействие, что позволит укрепить возможности КР в устойчивом экономическом развитии», — сказали в МИД.

Отмечается, что американская сторона будет и далее оказывать поддержку развитию демократических ценностей.

Стороны обсудили и совместные действия по противодействию распространению коронавируса и преодолению экономических последствий пандемии. Джим Куликовски заявил, что США продолжат предоставлять вакцины иностранным государствам, в том числе Кыргызстану.