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Дело против экс-посла КР в США закрыто. ГКНБ проверяет заявителя

По поручению главы ГКНБ Камчыбека Ташиева начата проверка заявления гражданина Б.А., который утверждает, что экс-посол Кыргызстана в США и Канаде Бактыбек Аманбаев вымогал у него $250 тысяч. Об этом сообщает пресс-центр госкомитета.

По его данным, в обращении Б.А. говорится, что Бактыбек Аманбаев якобы пообещал помочь положительно решить уголовное дело родственника заявителя, упоминая о связях с Камчыбеком Ташиевым.

Следствие установило, что между родственником Б.А. и Бактыбеком Аманбаевым имелись долговые обязательства, то есть со стороны экс-посла вымогательства не было.

«$250 тысяч возвращены заявителю, и он написал встречное заявление. ГКНБ посчитал, что в действиях экс-посла отсутствуют признаки состава преступления. В отношении заявителя Б.А. выделены материалы по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления. По итогам проверки будет дана юридическая оценка действиям заявителя», — говорится в сообщении.

Напомним, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на пресс-конференции сообщил, что один из послов КР обвиняется в коррупции. По его словам, дипломат, подозреваемый в получении взятки, был его однопартийцем.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311991/
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