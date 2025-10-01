15:17
Общество

Нет денег — посольство США в КР ограничит работу своей Facebook-страницы

На официальной странице посольства США в Facebook опубликовано сообщение о том, что аккаунт перестанет вестись в прежнем режиме.

Как отмечается, в связи с сокращением финансирования страница больше не будет регулярно обновляться и использоваться для размещения информации. Исключение составляют лишь публикации, касающиеся вопросов безопасности.

При этом в посольстве подчеркнули, что консульские услуги — оформление виз и паспортов — продолжат оказываться по мере возможностей.

 «Мы будем делиться только важными сообщениями, связанными с безопасностью. Услуги по оформлению виз и паспортов будут осуществляться по мере возможности», — говорится в сообщении.

Официальных комментариев относительно дальнейшего режима работы дипмиссии пока не поступало.
