На официальной странице посольства США в Facebook опубликовано сообщение о том, что аккаунт перестанет вестись в прежнем режиме.
Как отмечается, в связи с сокращением финансирования страница больше не будет регулярно обновляться и использоваться для размещения информации. Исключение составляют лишь публикации, касающиеся вопросов безопасности.
При этом в посольстве подчеркнули, что консульские услуги — оформление виз и паспортов — продолжат оказываться по мере возможностей.
«Мы будем делиться только важными сообщениями, связанными с безопасностью. Услуги по оформлению виз и паспортов будут осуществляться по мере возможности», — говорится в сообщении.
Официальных комментариев относительно дальнейшего режима работы дипмиссии пока не поступало.