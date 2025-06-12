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Обострение. США частично эвакуируют посольство в Ираке из-за опасности в регионе

США готовят частичную эвакуацию своего посольства в Ираке из-за возросших рисков безопасности в регионе. Об этом сообщило агентство Reuters.

из архива
Фото из архива. Здание посольства США в Багдаде

«Госдепартамент регулярно проверяет американский персонал за рубежом, и это решение было принято по результатам недавней проверки», — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Отмечается, что министр обороны США Пит Хегсет дал разрешение семьям военнослужащих США добровольно выезжать с мест проживания на Ближнем Востоке.

Ранее глава иранского Минобороны Азиз Насирзаде пригрозил ударами по всем военным базам США на Ближнем Востоке в случае начала вооруженного конфликта.

Дональд Трамп подтвердил, что США выводят персонал с «опасного» Ближнего Востока.

«Да, их выводят, потому что это [Ближний Восток] может быть опасным местом, — сказал президент США журналистам в Вашингтоне. — Мы дали указание о выводе и посмотрим, что будет дальше».

Он также заявил, что не позволит Ирану обладать ядерным оружием.

«Они не могут иметь ядерное оружие, все очень просто. Мы не позволим этого», — прокомментировал глава Белого дома.

Напомним, Вашингтон и Тегеран с апреля провели пять раундов переговоров, чтобы выработать новое ядерное соглашение, и должны были встретиться снова в ближайшие дни.

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил, что в случае нанесения ударов по Ирану Тегеран ответит ударами по американским базам в регионе.

Багдад не обнаружил никаких угроз, которые требовали бы эвакуации, передает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Ирака.

На фоне сообщений об эвакуации из Багдада фьючерсы на нефть марки Brent достигли $69,18 за баррель.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332393/
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