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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Горкенеш Кербена самораспустится: депутаты четырежды не смогли выбрать мэра

Кербенский городской кенеш четырежды не смог избрать мэра города. Об этом 24.kg сообщили сами местные депутаты.

По их данным, выборы мэра были повторно назначены на 7 августа. Однако из 31 депутата Кербенского горкенеша на сессию пришли только 15.

Согласно действующему избирательному законодательству, в сложившейся ситуации горкенеш должен объявить о самороспуске.

Напомним, в выборах депутатов Кербенского городского кенеша участвовали пять партий, все они заручились поддержкой избирателей. По итогам выборов партия «Ынтымак» получила 30,42 процента голосов (девять мандатов), «Ата Журт Кыргызстан» — 27,89 процента (девять мандатов), «Бутун Кыргызстан» — 23,33 процента (семь мандатов), «Республика» — 9,13 процента (три мандата) и «Онугуу-Прогресс» — 8,44 процента (три мандата).
Ссылка: https://24.kg/vlast/203527/
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