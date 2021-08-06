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Власть

Садыр Жапаров встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

Фото Султана Досалиева. Встреча Садыра Жапарова и Касым-Жомарта Токаева

Садыр Жапаров встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в рамках участия в консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего стратегического партнерства по различным направлениям, а также перспективы развития взаимовыгодных отношений. Кроме того, обсуждены вопросы пересечения границы гражданами двух стран в период сохраняющейся пандемии коронавирусной инфекции.

Садыр Жапаров с удовлетворением отметил нынешнюю активность и высокий уровень кыргызско-казахского двустороннего сотрудничества. Он подчеркнул, что сегодняшние переговоры традиционно проходят в духе союзнических отношений и стратегического партнерства, которые характеризуют взаимоотношения между двумя государствами.

Президент акцентировал внимание на том, что Кыргызстан настроен на дальнейшее расширение политических, торгово-экономических, транспортно-логистических, культурно-гуманитарных связей с братским Казахстаном.

Он еще раз отметил: между двумя странами имеется четкое понимание того, что совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей.

В свою очередь президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что между братскими странами, коими являются Кыргызстан и Казахстан, не должно быть нерешаемых вопросов, и отметил необходимость продолжения углубления взаимных контактов. Он заметил, что Садыр Жапаров поднял хорошие инициативы в рамках сегодняшней консультативной встречи глав государств Центральной Азии, и выразил готовность поддержать эти предложения на различных международных площадках.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203375/
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