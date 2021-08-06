Садыр Жапаров в Туркменбаши говорил о взаимной торговле и поставках газа

«Проект строительства железнодорожной магистрали Китай — Кыргызстан — Узбекистан станет одним из альтернативных и важных звеньев Центральноазиатского участка Евразийской железнодорожной сети», — заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Глава государства отметил, что сейчас есть предпосылки для превращения региона в один из важнейших хабов мировой торговли.

На сегодня через Центральную Азию проходят значимые транспортные коридоры. Вместе с тем замкнутость региона, не имеющего выхода к мировому океану, требует от стран ЦА наращивания усилий по повышению эффективности действующих и созданию новых транспортных коридоров, дающих возможность выхода к морским портам. Это является задачей стратегического значения.

«Для региона приоритетное значение имеет дальнейшее расширение международных автомобильных и железных дорог, создание логистических центров и транспортных терминалов. Развитие сухопутных перевозок внутри региона и сокращение связанных с перевозкой расходов повысит конкурентоспособность транспортных коридоров, пролегающих через регион. В Кыргызстане активно развивается дорожно-транспортная инфраструктура, соответствующая международным стандартам и условиям. Ведется строительство новой транзитной автомобильной дороги север — юг, которая станет частью международной транспортной артерии», — подчеркнул президент.

Садыр Жапаров отметил сухопутные транзитные коридоры, проходящие по территории Кыргызстана, которые способны обеспечить приемлемые сроки и стоимость доставки транзитных грузов между странами Центральной Азии, Китая, Евразийского экономического союза и Европейского союза к морским портам Карачи и Бандер-Аббас. Он подчеркнул важность строительства и модернизации Евразийской железнодорожной инфраструктуры. Кыргызская сторона заинтересована стать частью этой инфраструктуры.

Кыргызская сторона считает необходимым усиление кооперации между странами Центральной Азии в топливно-энергетической сфере.

В том числе Садыр Жапаров затронул необходимость достижения договоренностей по поставкам на взаимовыгодных условиях природного газа, электроэнергии, а также сжиженного газа. В этом контексте Кыргызстан тесно работает с Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Кроме того, предлагается продолжить совместную проработку узких мест по изучению функциональной совместимости между водным и наземным видами транспорта, которые обеспечат взаимовыгодное использование мультимодальных транспортных коридоров Центральной Азии.

Успешно реализованные инвестиционные проекты и новые транспортные коридоры не будут приносить странам региона бонусов в случае, если сохранятся барьеры, связанные с пересечением государственных границ. Садыр Жапаров

«В этой связи представляется важным создание благоприятных условий для международных перевозок и недопущение задержки грузопотока между странами, а также снятия барьеров на пути к экономической кооперации, смягчения процедур прохождения границ и транзита между нашими странами. Мы должны стремиться найти пути и средства для обеспечения лучшего функционирования и большей открытости рынков товаров и услуг, большей диверсификации взаимной торговли, что позволит сформировать общий экономический интерес. Нужно расширять сотрудничество в развитии отраслей экономики с учетом сравнительного преимущества стран региона, осуществлять взаимодействие для эффективного распределения ресурсов и совершенствования экономической структуры на основе взаимной выгоды и устойчивого экономического развития», — сказал Садыр Жапаров.

Нужно стремиться к тому, чтобы Центральная Азия рассматривалась как некое единое экономическое пространство, основой интеграции которой станет взаимовыгодная стратегия развития. Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана подчеркнул, что для активизации взаимодействия в торговой сфере кыргызская сторона предлагает рассмотреть вопрос создания пятисторонней межправительственной комиссии на уровне заместителей глав кабинетов министров, курирующих торговые вопросы.

Напомним, в Туркменистане сегодня проходит очередная консультативная встреча глав государств Центральной Азии.