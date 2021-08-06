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Власть

Базу «Кант» могут задействовать в защите рубежей ОДКБ при агрессии с Афганистана

Российские базы в Кыргызстане и Таджикистане будут задействовать в защите рубежей ОДКБ при прямой агрессии с афганского направления. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба ведомства.

«Наша база в Таджикистане достаточно мощная, сильная, и, конечно, она, в случае необходимости, в случае прямой агрессии будет задействована в защите рубежей ОДКБ. То же самое касается нашей базы в Кыргызстане. Там тоже может возникнуть такая необходимость», — сказал он.

Сергей Шойгу отметил, что страны — члены ОДКБ нуждаются в помощи на афганском направлении. Кроме того, в конечном итоге речь идет о военной безопасности России.

«Надеемся, что те соглашения, которые существуют с движением «Талибан», будут выполняться. Но, имея прошлый и позапрошлый опыт, конечно, в это тяжело сходу поверить. Этим надо заниматься, чтобы все это не пришло к нам в страну. И тут надо наших членов ОДКБ всячески поддерживать, помогать им», — отметил министр.

Сергей Шойгу также добавил, что Москва и Душанбе реализуют совместную программу по перевооружению армии Таджикистана, но сейчас возникла необходимость заняться укреплением и боевого потенциала погранвойск республики.

Глава военного ведомства также напомнил, что начинаются большие российско-таджикско-узбекские учения, на которых будут отработаны задачи, связанные с ситуацией в регионе. От Российской Федерации в них задействуется более 1 тысячи военнослужащих.

Напомним, в начале июля Таджикистан обратился к государствам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в охране границы с Афганистаном. Военный альянс объединяет ряд бывших советских республик во главе с Россией.

Конфликт в Афганистане разгорается одновременно с выводом из страны военнослужащих США и других стран НАТО. Западная коалиция планирует полностью вывести свои силы к середине сентября.

Как отмечают таджикские власти, под контролем радикальных исламистов сейчас находится примерно две трети от общей линии границы с Афганистаном. В целом ее протяженность — более 1 тысячи 350 километров. В Душанбе ожидают наплыва беженцев и уже начали обеспечивать кровом и продуктами питания прибывающих в страну.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203341/
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