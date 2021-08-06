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Власть

Всех задержанных по политическим мотивам нужно освободить — Таалатбек Масадыков

Заместитель председателя Совета безопасности Таалатбек Масадыков считает, что первый шаг к политической консолидации должен сделать президент Садыр Жапаров. Об этом он заявил журналистам.

По его мнению, в Кыргызстане нет единства. Он призвал политические группы сесть на стол переговоров.

«Я думаю, что политическая борьба будет продолжаться все равно, но в данный момент мы должны все вместе задуматься о будущем, иначе оно не будет светлым. Президент должен сделать первый шаг для этой консолидации», — сказал Таалатбек Масадыков.

Заместитель председателя Совета безопасности также прокомментировал приезд бывшего президента страны для дачи показаний по делу «Кумтора». Он поддерживает приезд Аскара Акаева для сотрудничества со следствием. Вопрос о возвращении Курманбека Бакиева, по его словам, не стоит в повестке.

Таалатбек Масадыков также заявил, что нужно освободить тех, кто находится в тюрьме по политическим мотивам.

«Глава государства должен быть милосердным. Глава государства должен быть как отец для народа. Все политические узники должны быть освобождены, но они должны договориться, что не пойдут на революции, они должны прийти к единству, чтобы страна двигалась вперед», — считает он.

Напомним, в начале мая 2021 года Марат Иманкулов указом президента назначен на должность секретаря Совета безопасности КР.

Другим указом Садыра Жапарова на должность зампредседателя СБ назначен Таалатбек Масадыков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203333/
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