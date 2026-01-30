12:06
В ОДКБ тревогу вызывает приближение «зон нестабильности» — Таалатбек Масадыков

Евразия сегодня — это геополитический центр формирующегося многополярного мира. Происходящие здесь процессы оказывают непосредственное влияние на мировую политическую и военную обстановку, в том числе в зоне ответственности ОДКБ. Об этом в интервью информационно-аналитическому изданию «Союзники. ОДКБ» сообщил генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков.

По его словам, в центре наших усилий — эффективное выполнение главной миссии организации, а это поддержание мира и стабильности в зоне ответственности, обеспечение условий для безопасного развития и процветания государств-членов ОДКБ. Все необходимые инструменты для этого имеются.

«Нашу особую тревогу и озабоченность вызывает приближение «зон нестабильности» непосредственно к границам государств-членов ОДКБ. В таких непростых условиях мы продолжаем укреплять свою роль в важнейшей военно-политической структуре.

В границах государств-членов ОДКБ более чем за тридцать лет существования Договора нам удавалось предотвратить или смягчить ряд кризисов. Разумеется, продолжаем отдавать приоритет превентивным, политико-дипломатическим методам», — сказал он и добавил, что ОДКБ открыта к взаимодействию с теми странами и организациями, которые разделяют наши принципы и цели.
