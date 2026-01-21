Дорожную карту по сотрудничеству ОДКБ, СНГ и ШОС обсудили Масадыков и Лебедев

Состоялась рабочая встреча генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова с генсеком СНГ Сергеем Лебедевым. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной обстановки, опыту обеих организаций по приоритетным направлениям деятельности.

Обсуждена, в частности, проблематика реализации мероприятий дорожной карты по развитию сотрудничества ОДКБ, СНГ и ШОС на 2026-2028 годы, подписанной на встрече 3 сентября 2025-го в Пекине, в части сопряжения интеграционных проектов.

Высшие административные должностные лица ОДКБ и СНГ единодушно выразили мнение, что региональные организации призваны играть важную роль в поддержании мира, предотвращении и преодолении нестабильности, формировании новой евразийской архитектуры безопасности, укреплении сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере, говорится в пресс-релизе.