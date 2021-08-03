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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Аскар Акаев приехал в Кемин. Как его встречали

В Кемине в честь возвращения в Кыргызстан Аскара Акаева устроили прием. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

На присланной в редакцию видеозаписи видно, как экс-президента тепло встречают на улице. Позже он же сидит за столом в окружении семьи и близких.

Ранее Аскар Акаев и сам рассказывал журналистам о том, что запланировал поездку в Кемин — его родное село.

Напомним, за время 16-летнего отсутствия сбежавшего после 24 марта 2005 года президента у него здесь скончались братья Асанкул и Болот Акаевы. В Москве умер старший сын Айдар Акаев. Аскар Акаев хочет посетить могилы братьев и провести поминальные мероприятия в кругу родственников.

Ранее пресс-центр ГКНБ сообщил, что бывший глава государства Аскар Акаев, находящийся в розыске, доставлен в Бишкек.

Уточняется, что в рамках расследования дела по «Кумтору» межведомственной следственной группой Аскар Акаев был объявлен в розыск. Бывший президент наряду с другими высокопоставленными чиновниками был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту «Кумтор» в 1992 году, внесении в него изменений в 1994-м, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203072/
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