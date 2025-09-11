В Кемине выявлены незаконные постройки в водоохранной зоне

Служба по земельному и водному надзору провела проверку в водоохранной полосе Кемина. В ней приняли участие соответствующие специалисты и члены комиссии, которые изучили законность возведенных сооружений. Об этом сообщает Минсельхоз.

По результатам проверки выявлен ряд незаконных построек, расположенных на расстоянии от одного до четырех-восьми метров от береговой линии канала, что является нарушением требований водоохранной зоны. Также установлено, что отдельные владельцы нарушили конструкцию канала, не соблюдая нормы. Кроме того, в водоохранной зоне установлены металлические конструкции, а некоторые деревья создавали препятствия для течения воды.

Комиссия подготовила предложения по сносу объектов, построенных с нарушениями, и приняла решение обратиться в соответствующие государственные органы.

Указанные нарушения противоречат требованиям постановления правительства № 271 от 1995 года «О водоохранных зонах и полосах водных объектов».

Согласно решению комиссии, мэрии Кемина направлено официальное предложение о сносе незаконных построек, принятии необходимых мер и предотвращении подобных нарушений в будущем.