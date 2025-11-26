13:58
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.12
Общество

В Кеминском районе до 2031 года построят санитарный полигон

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора провело первую встречу с корейской компанией MYC Inc. (Make Your Climate) — подведомственным подразделением Министерства климата, энергетики и окружающей среды Республики Корея.

В целях привлечения грантовой поддержки от корейской стороны было проведено совместное исследование участков под строительство санитарного полигона в Кемине и Орловке в Кеминском районе Чуйской области.

Минприроды
Фото Минприроды. Обсуждение строительства полигона

Целью проекта является создание интегрированной системы управления отходами, которая объединяет захоронение/сжигание/сортировку для уменьшения конечного объема захоронения на свалке и минимизации воздействия на окружающую среду.

Продолжительность проекта — 2027-2031 годы, бюджет — до $10 миллионов. Исполнительным агентством будет Корпорация К-eco, управляющей организацией — KEITI.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352320/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
В Кемине будут производить до 15 тысяч тонн куриного мяса в год
В Кемине выявлены незаконные постройки в водоохранной зоне
В Чуйской области открыли погранзаставу «Кемин»
Мусороперерабатывающий завод запустят в декабре. Президенту показали стройку
В Кеминском районе задержан подозреваемый по делу о вымогательстве
Чүй облусунда 2 гектар аянтты ээлеген спорт зал мамлекетке кайтарылды
Президент подписал указ о строительстве экогорода Кемин-Сити
В городе Ош началось строительство нового санитарного полигона
В Кемине на изъятой у экс-депутата Жогорку Кенеша земле построят ипотечные дома
В мужчину выстрелили из ружья и скрылись. В Кемине задержан подозреваемый
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Заседание ОДКБ в&nbsp;Бишкеке. Школы и&nbsp;вузы временно переведут на&nbsp;онлайн&nbsp;&mdash; МВД Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
Гонконгский грипп и&nbsp;COVID-19. Какие вирусы циркулируют в&nbsp;Кыргызстане Гонконгский грипп и COVID-19. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане
Сократить количество аптек в&nbsp;Кыргызстане предлагает глава Минздрава Сократить количество аптек в Кыргызстане предлагает глава Минздрава
Бизнес
Когда помощь приходит вовремя: 84&nbsp;семьи в&nbsp;Нарыне получили поддержку от&nbsp;KFC Когда помощь приходит вовремя: 84 семьи в Нарыне получили поддержку от KFC
MIslamic запустил вклад &laquo;Мудараба&raquo; с&nbsp;доходностью до&nbsp;16&nbsp;процентов MIslamic запустил вклад «Мудараба» с доходностью до 16 процентов
BAKAI, &laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; и&nbsp;Visa разыгрывают Zeekr 007 и&nbsp;сотни подарков BAKAI, «Яндекс Go» и Visa разыгрывают Zeekr 007 и сотни подарков
Сбережения растут быстрее с&nbsp;&laquo;Новогодним депозитом&raquo; до&nbsp;16&nbsp;процентов от&nbsp;MBANK Сбережения растут быстрее с «Новогодним депозитом» до 16 процентов от MBANK
26 ноября, среда
13:39
Канал «Сары-Таш» реконструировали: улучшена подача воды в Токтогуле Канал «Сары-Таш» реконструировали: улучшена подача воды...
13:32
Ежегодно в Кыргызстане потребляют до десяти тонн форели
13:29
Мусульмане Узбекистана проведут молитву о дожде на фоне затяжной засухи
13:18
В Оше презентовали книгу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о его отце
13:02
«Салам, аскер!» — Владимир Путин удивил почетный караул на встрече в Бишкеке