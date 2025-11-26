В Кеминском районе до 2031 года построят санитарный полигон

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора провело первую встречу с корейской компанией MYC Inc. (Make Your Climate) — подведомственным подразделением Министерства климата, энергетики и окружающей среды Республики Корея.

В целях привлечения грантовой поддержки от корейской стороны было проведено совместное исследование участков под строительство санитарного полигона в Кемине и Орловке в Кеминском районе Чуйской области.

Фото Минприроды. Обсуждение строительства полигона

Целью проекта является создание интегрированной системы управления отходами, которая объединяет захоронение/сжигание/сортировку для уменьшения конечного объема захоронения на свалке и минимизации воздействия на окружающую среду.

Продолжительность проекта — 2027-2031 годы, бюджет — до $10 миллионов. Исполнительным агентством будет Корпорация К-eco, управляющей организацией — KEITI.