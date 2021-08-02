Талантливый слесарь Таалайбек Сарыбашов. Что известно о новом и. о. мэра Бишкека

И. о. мэра Бишкека назначили Таалайбека Сарыбашова. Ранее он был градоначальником южной столицы. Чиновнику 50 лет, родился в селе Гульчо Алайского района.

24.kg решило напомнить, как бывший слесарь, продавец и работник рынка уверенно шел вверх по карьерной лестнице.

Трудовую деятельность Таалайбек Сарыбашов начал в 1989-м слесарем на автобазе. В 1991-2008 годах работал продавцом, директором рынка, бухгалтером.

В 2008-м его избрали депутатом Алайского районного кенеша. С 2012 по 2015 год занимал пост главы администрации Алайского района. С 2015-го был полномочным представителем правительства в Ошской области. В 2018 году избран мэром Оша.

Фото мэрии Оша. Таалайбек Сарыбашов

Несколько лет будущий чиновник работал на рынке, в связи с чем общественность критиковала его, называя базаркомом. Высказывались нарекания по поводу его трудового опыта перед назначением на пост полпреда правительства в Ошской области.

Среди критикующих был и Омурбек Текебаев, который говорил, что на должности республиканского уровня должны назначаться авторитетные политики.

«Информации о его образовании нет никакой, а ведь губернаторами Ошской области всегда назначались не только опытные, но и авторитетные политики республиканского масштаба, бывшие или будущие премьер-министры страны, такие как Султан Ибраимов, Усен Сыдыков, Абдыганы Эркебаев, Амангелди Муралиев и другие. Все потому, что Ошская область — сложный регион. Он самый большой по числу жителей, там сосредоточены почти все проблемы республики», — заявлял он.

Возникали также сомнения по поводу наличия у Таалайбека Сарыбашоева высшего образования. В 2018-м сообщалось, что не могут найти диплом об окончании чиновником Ошского технологического колледжа. Что касается диплома об окончании Ошского государственного юридического института, то говорилось, что он получил его спустя девять лет, как числился в данном вузе.

Таалайбек Сарыбашов также ездил на автомобиле с тонировкой передних стекол, несмотря на запрет. Позже тонировку сняли сотрудники милиции.

В июне 2016 года в Оше проходил международный фестиваль этнокультуры. В соцсетях опубликовали фотографию сидящих на мероприятии чиновников, за спинами которых стояли подчиненные и держали над головами начальников зонтики, оберегая их от дождя. В том числе появился снимок с Таалайбеком Сарыбашовым, вызвав возмущение. Тогда в Сети запустили флешмоб с зонтиком, высмеивая чинопочитание.

Фото из интернета. Таалайбек Сарыбашов

Сам Таалайбек Сарыбашов оправдывался тем, что якобы отдал свой зонт премьер-министру и не заметил, что сзади над ним кто-то его держал.

Весной 2017-го тогда еще премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сделал предупреждение Таалайбеку Сарыбашову за недостаточную работу по предупреждению ЧС и ликвидации их последствий.

В 2018 году депутат парламента Ирина Карамушкина заявила, что мэр южной столицы Таалайбек Сарыбашов является гражданином России.

По закону государственные и муниципальные служащие не могут быть гражданами другого государства. Однако, по информации Ирины Карамушкиной, у Таалайбека Сарыбашова есть российское гражданство. В РФ ему присвоен ИНН.

В 2019-м Таалайбек Сарыбашов вместе с другими чиновниками и депутатами поехал в Кара-Суу к скандально известному Райымбеку Матраимову. Последний с братьями проводил турнир по волейболу. Вся местная политтусовка поспешила засвидетельствовать свое почтение бывшему таможеннику, в отношении которого ГКНБ как раз проводил проверку.