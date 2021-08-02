Выборы-2021. Кандидат в депутаты обязан иметь диплом о высшем образовании

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша обязан иметь диплом о высшем образовании. Так прописано в новом законе о выборах, принятом парламентом 29 июля.

Уточняется, что это правило касается как одномандатников, так и тех, кто баллотируется по партийным спискам. Претенденты на мандаты обязаны также за 40 дней до даты голосования сдать декларации о своих доходах и имуществе и близких родственников и указать источники дохода. Раньше этих норм не было.

28 июля президент Садыр Жапаров встретился с депутатами. По итогам принято решение ввести преференциальное голосование. При этом в бюллетень будут включены наименования партий и порядковые номера кандидатов в списке без фамилий и имен. Чтобы избиратель не запутался, на избирательных участках вывесят перечни членов политорганизаций, баллотирующихся в Жогорку Кенеш. Пришедшему на участок нужно будет поставить галочку в графе той партии, за которую он голосует, и отметить номер претендента на мандат, которого хочет видеть в парламенте. Изменено также соотношение кандидатов от партий и одномандатников. Политобъединениям отведено 54 места, тем, кто идет от своих округов, — 36 мест. Снижена также гендерная квота, а избирательный порог увеличен до 5 процентов.