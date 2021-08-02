09:12
USD 84.76
EUR 100.89
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Кандидат в депутаты обязан иметь диплом о высшем образовании

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша обязан иметь диплом о высшем образовании. Так прописано в новом законе о выборах, принятом парламентом 29 июля. 

Уточняется, что это правило касается как одномандатников, так и тех, кто баллотируется по партийным спискам. Претенденты на мандаты обязаны также за 40 дней до даты голосования сдать декларации о своих доходах и имуществе и близких родственников и указать источники дохода. Раньше этих норм не было.

28 июля президент Садыр Жапаров встретился с депутатами. По итогам принято решение ввести преференциальное голосование. При этом в бюллетень будут включены наименования партий и порядковые номера кандидатов в списке без фамилий и имен. Чтобы избиратель не запутался, на избирательных участках вывесят перечни членов политорганизаций, баллотирующихся в Жогорку Кенеш. Пришедшему на участок нужно будет поставить галочку в графе той партии, за которую он голосует, и отметить номер претендента на мандат, которого хочет видеть в парламенте. Изменено также соотношение кандидатов от партий и одномандатников. Политобъединениям отведено 54 места, тем, кто идет от своих округов, — 36 мест. Снижена также гендерная квота, а избирательный порог увеличен до 5 процентов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202832/
просмотров: 334
Версия для печати
Материалы по теме
Тяжелые болезни политиков. Кто из чиновников и депутатов лечился за границей
Закон о фейках. Пресс-служба ЖК распространила недостоверную информацию
Выборы-2021. Кандидат должен предоставить сведения о доходах своих родственников
Выборы-2021. Кандидат не может потратить на выборы больше 10 миллионов сомов
Хочу работать. Куванычбек Конгантиев о том, зачем нужен мандат депутата БГК
Волонтеров Кыргызстана обучают урегулированию возможных конфликтов на выборах
Выборы в Жогорку Кенеш. В ЦИК объяснили, как будет проходить голосование
Государственным рейдерством назвали в ЖК лишение полномочий местных депутатов
После чая с президентом. Кто из депутатов поменял мнение по закону о фейках
Жогорку Кенеш проголосовал за снижение гендерной квоты для кандидатов-женщин
Популярные новости
Узбекистанцы обратились к&nbsp;Садыру Жапарову: Ваши пограничники позорят Кыргызстан Узбекистанцы обратились к Садыру Жапарову: Ваши пограничники позорят Кыргызстан
ЧС&nbsp;в&nbsp;экономике. Кыргызстанцев призвали подготовиться к&nbsp;пессимистичному сценарию ЧС в экономике. Кыргызстанцев призвали подготовиться к пессимистичному сценарию
Ближайшие месяцы будут тяжелыми для экономики страны, обещает Акылбек Жапаров Ближайшие месяцы будут тяжелыми для экономики страны, обещает Акылбек Жапаров
Хакеры взломали паспортную систему Беларуси: нашлись данные Курманбека Бакиева Хакеры взломали паспортную систему Беларуси: нашлись данные Курманбека Бакиева
Бизнес
Трансплантация печени в&nbsp;Acıbadem Трансплантация печени в Acıbadem
Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со&nbsp;смартфона? Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со смартфона?
Хочу работать. Куванычбек Конгантиев о&nbsp;том, зачем нужен мандат депутата БГК Хочу работать. Куванычбек Конгантиев о том, зачем нужен мандат депутата БГК
В&nbsp;Джамму и&nbsp;Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт В Джамму и Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт
2 августа, понедельник
09:00
Трансплантация печени в Acıbadem Трансплантация печени в Acıbadem
08:30
Выборы-2021. Кандидат в депутаты обязан иметь диплом о высшем образовании
08:10
Садыр Жапаров вновь устроил фотосессию с отдыхающими на Иссык-Куле
08:00
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 августа, воскресенье
21:20
Список кустурузации Камчыбека Ташиева. Глава ГКНБ опубликовал комментарий
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 августа: в Бишкеке без осадков
19:30
Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев отдыхали на Иссык-Куле и катались на гидроциклах
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и благотворительная ярмарка
18:30
2 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет