Заместителем председателя БГК избран Токтосун Султанов. Решение принято сегодня на первом заседании сессии нового состава депутатов.

Кандидатуру Токтосуна Султанова предложила коалиция большинства. Он представляет фракцию «Эмгек».

В тайном голосовании приняли участие все 45 депутатов горкенеша. За проголосовали 41, против — двое, воздержались двое. Такой же расклад был и во время выборов председателя — Куванычбека Конгантиева.

Напомним, сегодня проходит первая сессия нового состава Бишкекского горкенеша. Семипроцентный порог на повторных выборах, которые прошли 11 июля, преодолели шесть политических партий. Мандаты распределились следующим образом: «Эмгек» — 11, «Ата Журт Кыргызстан» — 9, «Ишеним» — 8, «Ынтымак» — 7, «Онугуу-Прогресс» — 5, «Социал-демократы» — 5.