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Власть

Заместителем председателя БГК избран Токтосун Султанов

Заместителем председателя БГК избран Токтосун Султанов. Решение принято сегодня на первом заседании сессии нового состава депутатов.

Кандидатуру Токтосуна Султанова предложила коалиция большинства. Он представляет фракцию «Эмгек».

В тайном голосовании приняли участие все 45 депутатов горкенеша. За проголосовали 41, против — двое, воздержались двое. Такой же расклад был и во время выборов председателя — Куванычбека Конгантиева.

Напомним, сегодня проходит первая сессия нового состава Бишкекского горкенеша. Семипроцентный порог на повторных выборах, которые прошли 11 июля, преодолели шесть политических партий. Мандаты распределились следующим образом: «Эмгек» — 11, «Ата Журт Кыргызстан» — 9, «Ишеним» — 8, «Ынтымак» — 7, «Онугуу-Прогресс» — 5, «Социал-демократы» — 5.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202685/
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