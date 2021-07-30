Информацию о начислении пособий по беременности можно получить дистанционно

Министерство здравоохранения и социального развития предлагает ряд изменений в Единый реестр госуслуг. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что инвентаризация стандартов государственных услуг по социальному блоку завершилась.

Проектом постановления предлагается внесение изменений в следующие стандарты государственных услуг:

выплата пособия по беременности и родам с 11-го рабочего дня;

выплата ритуальных пособий;

назначение и выплата ежемесячного социального пособия.

Изменения в стандартах государственных услуг предусматривают их перевод в электронный формат. Заявитель может подать обращение на получение выплат в электронном формате через личный кабинет при наличии квалифицированной электронной подписи и регистрации в Единой системе идентификации.

Кроме того, запрос сведений, назначены ли социальные выплаты, можно направить через систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук»;

В Минздраве отметили, что вносимые изменения согласованы с Министерством цифрового развития.