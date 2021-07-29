Акылбек Жапаров хочет обложить тойкана налогом

Министр экономики и финансов Акылбек Жапаров предлагает повысить налог для ресторанов. Ставка будет рассчитываться с учетом числа посетителей. Об этом он сообщил сегодня на заседании парламента.

По словам чиновника, в стране необходимо вводить вменяемый налог.

«Вменяемый налог можем ввести в виде 6 процентов от оборота, дайте такое право кабинету министров. Мы сможем вводить такой налог размером 2-3 процента и 1 процент для того или иного сектора экономики и от себестоимости той или иной продукции. Налог может определяться как в сторону снижения, так и в сторону повышения, например, в сфере общепита», — сказал он.

По словам Акылбека Жапарова, тойкана зарабатывает огромные деньги, а государство остается ни с чем.

«Тойкана, если с человека по 1 тысячи сомов берет, то зарабатывает с 500 человек 500 тысяч сомов. 500 тысяч сомов в день оставляют в ресторане, а государство остается ни с чем. Мы хотя бы по 100 сомов можем брать с одного человека, это 10 процентов получается», — добавил он.



