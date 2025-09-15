14:50
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Общество

МВД: Запрета на работу ресторанов и банкетных залов после 22.00 нет

В социальных сетях распространили информацию о том, что в Кыргызстане якобы ввели запрет на работу банкетных залов (тойкана) и ресторанов после 22.00.

В Министерстве внутренних дел опровергли эти сообщения, подчеркнув, что в действующем законодательстве нет ограничений по времени торжественных мероприятий.

Вместе с тем ведомство напомнило: музыка и шум из заведений не должны выходить наружу и мешать жителям. Проверки проводятся только по поступившим жалобам. В случае выявления нарушений хозяевам заведения сначала выносят предупреждение, а при повторных фактах их штрафуют.

МВД подчеркивает, что работать после 22.00 ресторанам и банкетным залам не запрещено, однако они обязаны соблюдать требования по уровню шума.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343532/
просмотров: 367
Версия для печати
Материалы по теме
Рестораны в парке имени Панфилова нарушают закон о тишине
Шум от грузовиков по ночам не дает покоя жителям улицы Ауэзова в Бишкеке
Ночные рейды по безопасности дорожного движения и тишине продолжаются в Бишкеке
Мэрия Бишкека призывает горожан и гостей столицы соблюдать нормы закона о тишине
Около 60-70 процентов пожаров происходит в ресторанах и торговых центрах — МЧС
Ремонт, крики и громкая музыка. МВД хочет привлечь домкомов на борьбу с шумом
Вытяжку ресторана вывели к дому в микрорайоне «Улан». Комментарий главы МТУ
В микрорайоне «Улан» вытяжки ресторана вывели впритык к дому
Балбак Тулобаев пожаловался на то, что стройкомпании не соблюдают закон о тишине
Дебош на Facebook party. Ударивший женщину Илимбек Исраилов задержан милицией
Популярные новости
Землетрясения, качество домов и&nbsp;Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться Землетрясения, качество домов и Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не&nbsp;ощущалось В Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не ощущалось
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 15-17 сентября
Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха
Бизнес
КРСУ сегодня меняется очень быстро&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;ректором Сергеем Волковым КРСУ сегодня меняется очень быстро — интервью с ректором Сергеем Волковым
Globus и&nbsp;Bereke Books выпустили уникальную книгу &laquo;Алиппе&raquo; для самых маленьких Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
15 сентября, понедельник
14:45
КРСУ сегодня меняется очень быстро — интервью с ректором Сергеем Волковым КРСУ сегодня меняется очень быстро — интервью с ректоро...
14:41
Школьники не могут добраться домой из-за переполненного транспорта в Бишкеке
14:29
МВД: Запрета на работу ресторанов и банкетных залов после 22.00 нет
14:13
Транспортный коллапс в Бишкеке: жители часами не могут уехать с «Дордоя»
14:06
В Бишкеке обсудили новые проекты сотрудничества с принцем Ага Ханом V