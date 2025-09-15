МВД: Запрета на работу ресторанов и банкетных залов после 22.00 нет

В социальных сетях распространили информацию о том, что в Кыргызстане якобы ввели запрет на работу банкетных залов (тойкана) и ресторанов после 22.00.

В Министерстве внутренних дел опровергли эти сообщения, подчеркнув, что в действующем законодательстве нет ограничений по времени торжественных мероприятий.

Вместе с тем ведомство напомнило: музыка и шум из заведений не должны выходить наружу и мешать жителям. Проверки проводятся только по поступившим жалобам. В случае выявления нарушений хозяевам заведения сначала выносят предупреждение, а при повторных фактах их штрафуют.

МВД подчеркивает, что работать после 22.00 ресторанам и банкетным залам не запрещено, однако они обязаны соблюдать требования по уровню шума.