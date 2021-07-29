Налоговые ставки должен менять только парламент, считает депутат

Изменения налоговых ставок кабинет министров должен согласовать с парламентом. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Дастан Бекешев.

Он призвал кабмин не менять ставки самостоятельно, а бороться с недобросовестными налогоплательщиками.

«Если мы отдадим (полномочия) кабмину, будет еще хуже. Налоговые ставки нельзя менять за один день», — сказал нардеп.

Акылбек Жапаров заверяет, что кабмин не будет вводить новые налоги, только для урегулирования ситуации менять некоторые процентные ставки.