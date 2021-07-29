Выборы в Жогорку Кенеш. В ЦИК объяснили, как будет проходить голосование

Новый закон о выборах депутатов Жогорку Кенеша принят во втором и третьем чтениях. Член ЦИК Кайрат Маматов сказал 24.kg, что Центризбиркому предстоит организовать, по сути, две избирательные кампании.

По его словам, на участках будут установлены две АСУ. Первая для считывания данных с бюллетеней, поданных за одномандатников, вторая — для бюллетеней с наименованиями партий и порядковыми номерами кандидатов.

Кайрат Маматов пояснил: избиратель может проголосовать только за партию, не отмечая в списке претендента, может и за партию и за кандидата, а может только за одномандатника.

Он добавил, что 3,6 миллиона избирателей будут разделены в соотношении 100-150 тысяч на каждый из 36 округов. За 45 дней до голосования политорганизации и выдвиженцы по одномандатным округам должны быть зарегистрированы и внести залог.

Для партий он составляет 1 миллион сомов, для одномандатников — 100 тысяч сомов.

28 июля президент Садыр Жапаров встретился с депутатами. По итогам принято решение ввести преференциальное голосование. При этом в бюллетень будут включены наименования партий и порядковые номера кандидатов в списке без фамилий и имен. Чтобы избиратель не запутался, на избирательных участках вывесят перечни членов партий, баллотирующихся в Жогорку Кенеш. Пришедшему на участок нужно будет поставить галочку в графе той политорганизации, за которую он голосует, и отметить номер претендента на мандат, которого хочет видеть в парламенте. Изменено также соотношение кандидатов от партий и одномандатников. Партиям отведено 54 места, тем, кто идет от своих округов, — 36 мест. Снижена также гендерная квота, а избирательный порог увеличен до 5 процентов.