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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Инициаторам повышения избирательного порога напомнили об октябрьских событиях

Ряд парламентариев выступает против повышения избирательного порога для партий до 5 процентов. Такое изменение после встречи с главой государства внесли в законопроект «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша».

Мурадыл Мадеминов и Абдывахап Нурбаев отметили, что увеличение избирательного порога с 3 до 5 процентов необосновано. Рыскелди Момбеков возмутился таким повышением тоже. Он напомнил, что в октябре 12 партий вышли на площадь с требованием отменить итоги выборов, чем все закончилось, видимо, некоторые коллеги забыли.

По словам главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой, предложение об увеличении размера избирательного порога поступило от самих депутатов во время обсуждения законопроекта во втором чтении в профильном комитете.

«Аалы Карашев предложил. Мы посчитали, это нормально», — пояснил депутат Улан Исмаилов.

Напомним, избирательный порог для партий удалось снизить с 7 до 3 процентов после октябрьских событий 2020 года, когда не довольные итогами голосования и фальсификацией вышли на массовый митинг. Акция протеста привела к смене власти в стране.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202448/
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