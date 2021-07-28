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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Партии, зарегистрированные всего за полгода до выборов, смогут баллотироваться

В проект нового закона о выборах внесли очередные поправки. Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

По его словам, профильный комитет утвердил ряд изменений. Увеличен порог для политических партий с 3 до 5 процентов. Региональный вырос, соответственно, с 0,3 до 0,5 процента.

За политорганизациями оставили право выдвигать не только список кандидатов, но и кандидатов от одномандатных округов. Внесли норму об обязательном наличии высшего образования у претендента на депутатский мандат.

Кроме того, кандидатам от одномандатного округа можно выдвигаться от любого района, он не привязан к избирательному округу пропиской. 

Из закона убрали запрет на участие политических партий, зарегистрированных за полгода до дня назначения выборов, в избирательной кампании.

Законопроектом о выборах предполагается, что парламент будет формироваться по спискам политических партий (54 мандата) и одномандатным округам (36 мандатов). По старой Конституции и действующему закону о выборах депутатов Жогорку Кенеша депутаты избираются только по спискам политических партий при количестве 120 мандатов. При этом партии должны будут внести 1 миллион сомов, кандидаты-одномандатники — 100 тысяч сомов залога. Партийные списки будут закрытыми, и одна партия может взять 54 мандата. Ограничений по местам, как было в предыдущей редакции Основного закона, для политорганизации нет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202390/
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