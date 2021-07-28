Партии, зарегистрированные всего за полгода до выборов, смогут баллотироваться

В проект нового закона о выборах внесли очередные поправки. Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

По его словам, профильный комитет утвердил ряд изменений. Увеличен порог для политических партий с 3 до 5 процентов. Региональный вырос, соответственно, с 0,3 до 0,5 процента.

За политорганизациями оставили право выдвигать не только список кандидатов, но и кандидатов от одномандатных округов. Внесли норму об обязательном наличии высшего образования у претендента на депутатский мандат.

Кроме того, кандидатам от одномандатного округа можно выдвигаться от любого района, он не привязан к избирательному округу пропиской.

Из закона убрали запрет на участие политических партий, зарегистрированных за полгода до дня назначения выборов, в избирательной кампании.