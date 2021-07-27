Президент Садыр Жапаров встретился с послом Германии

Президент Садыр Жапаров сегодня принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия в Кыргызской Республике Монику Иверсен по случаю завершения ее дипломатической миссии в стране.

Состоялся обмен мнениями о приоритетах двусторонних отношений, мерах по наращиванию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Глава государства отметил вклад Моники Иверсен в активизацию совместного сотрудничества и развитие кыргызско-германского политического диалога, а также в рамках финансового и технического сотрудничества между Кыргызстаном и Германией.

Президент подчеркнул, что Германия является одним из важнейших партнеров Кыргызстана в Европе и выразил готовность кыргызской стороны к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества. Кыргызстан всегда пользовался поддержкой Германии в сотрудничестве с Европейским союзом.

«Кыргызская сторона заинтересована в развитии торгово-экономических отношений с Германией, учитывая имеющийся большой торгово-экономический потенциал между двумя странами. В частности, особый интерес представляют сферы сельского хозяйства, туризма, цифровизации, энергетики и горнодобывающей промышленности», — добавил президент.

Глава государства отметил, что Кыргызстан продолжит работать с немецкими политическими фондами по вопросам безопасности, регионального сотрудничества, а также образования.

В свою очередь Моника Иверсен подчеркнула, что за годы своей дипломатической деятельности в Кыргызстане, она всегда чувствовала поддержку со стороны государства. Время работы в Кыргызстане было для нее интересным, но и непростым, в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Германия и Кыргызстан являются партнерами с момента обретения республикой независимости. В следующем году страны будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений.

Моника Иверсен считает, что на сегодня имеется значительный потенциал для развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, особое внимание стоит уделить вопросам климата и охраны окружающей среды.

Особое внимание посол Германии также уделила вопросам расширения торгово-экономических связей.