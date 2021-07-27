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Власть

Садыр Жапаров принял депутата Жанара Акаева отдельно. О чем говорили

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев встретился с президентом. Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

По его словам, они с главой государства обсудили нынешнюю ситуацию, выборное законодательство.

«Президент сказал, что на предстоящих выборах в Жогорку Кенеш не будет послаблений партиям и кандидатам, которые будут опираться только на деньги и попытаются подкупить голоса. Партии, кандидаты, пойманные на подкупе, сразу будут устранены от выборного процесса. Планируется ввести механизм по награждению заявителей по подкупу голосов. Президент намерен выступить со специальным обращением по этому поводу», — рассказал депутат.

Жанар Акаев отметил, что президент не будет поддерживать ни одну партию на парламентских выборах.

«Садыр Жапаров поддерживает преференциальную систему выборов депутатов парламента (голосование по открытым спискам. — Прим. 24.kg), если технические возможности позволят», — говорит нардеп.

Напомним, сегодня в 18.00 в госрезиденции «Ала-Арча» Садыр Жапаров еще раз встретится с депутатами парламента.

Ранее Садыр Жапаров уже беседовал с нардепами как раз накануне принятия нового проекта закона о выборах. Тогда на встрече присутствовали около 60 парламентариев.

В итоге за спорный документ проголосовали 99 депутатов из 106 присутствующих.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202310/
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