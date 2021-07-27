Сроки предоставления запрашиваемых в госорганах сведений сокращаются в три раза

Министерство юстиции инициировало поправки в Единый реестр государственных услуг, предлагая сократить сроки выдачи выписок и сведений.
Например, таких видов госуслуг, как:
- срочная выдача выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, филиалов;
- срочная выдача выписки из архивных документов о юридическом лице, представительстве в хронологическом порядке;
- срочное предоставление сведений из государственного реестра средств массовой информации.
На сегодня выписка о компании предоставляется в течение 14 дней. Если поправки узаконят, то запрашиваемую информацию можно будет получить в срок от двух до пяти рабочих дней.
Кроме того, подавать заявку можно теперь и в электронном формате и ответ — принята она к рассмотрению или нет — обратившийся получит в течение 10-15 минут.
В Минюсте считают, что это минимизирует коррупционные риски в сфере оказания госуслуг, а также значительно повысится доступность и упростится процедура.