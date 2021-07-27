19:38
USD 84.41
EUR 99.52
RUB 1.14
Власть

Сроки предоставления запрашиваемых в госорганах сведений сокращаются в три раза

Министерство юстиции инициировало поправки в Единый реестр государственных услуг, предлагая сократить сроки выдачи выписок и сведений.

Например, таких видов госуслуг, как:

  • срочная выдача выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, филиалов;
  • срочная выдача выписки из архивных документов о юридическом лице, представительстве в хронологическом порядке;
  • срочное предоставление сведений из государственного реестра средств массовой информации.

На сегодня выписка о компании предоставляется в течение 14 дней. Если поправки узаконят, то запрашиваемую информацию можно будет получить в срок от двух до пяти рабочих дней.

Кроме того, подавать заявку можно теперь и в электронном формате и ответ  принята она к рассмотрению или нет — обратившийся получит в течение 10-15 минут. 

В Минюсте считают, что это минимизирует коррупционные риски в сфере оказания госуслуг, а также значительно повысится доступность и упростится процедура.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202270/
просмотров: 318
Версия для печати
Материалы по теме
Сведения о месторождениях Кыргызстана можно будет получить в электронном формате
Третья волна. Минздравсоцразвития запустило электронный портал для волонтеров
В Бишкеке открыли Центр бесплатной юридической помощи при Минюсте
В Кыргызстане планируют провести кампанию по перерегистрации транспорта
Частные нотариусы снизили стоимость услуг на оформление сделок по кредитам
Минюст предлагает продлить действие паспортов образцов 2004 и 2006 годов
Минюст хочет открыть горячую линию гарантированной государством юрпомощи
Работайте лучше. Талант Мамытов потребовал ускорить внедрение электронных услуг
Кыргызстанцы смогут получить бесплатную юридическую помощь
Конституционное совещание. Четко прописать форму правления предложили членам КС
Популярные новости
Кто должен покинуть большую политику&nbsp;&mdash; Садыр Жапаров или Камчыбек Ташиев? Опрос Кто должен покинуть большую политику — Садыр Жапаров или Камчыбек Ташиев? Опрос
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву предъявлено еще одно обвинение Беспорядки в Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву предъявлено еще одно обвинение
Жапаров и&nbsp;Ташиев не&nbsp;могут поделить власть. Экс-чиновник о&nbsp;текущем моменте Жапаров и Ташиев не могут поделить власть. Экс-чиновник о текущем моменте
Фото дня. Садыр Жапаров и&nbsp;Камчыбек Ташиев отдыхают у&nbsp;реки Фото дня. Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев отдыхают у реки
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;международная платежная система UPT подписали соглашение «Бакай Банк» и международная платежная система UPT подписали соглашение
КГИПИ вошел в&nbsp;топ вузов Кыргызстана по&nbsp;результатам конкурса на&nbsp;контрактные места КГИПИ вошел в топ вузов Кыргызстана по результатам конкурса на контрактные места
Получите сертификат вакцинации не&nbsp;выходя из&nbsp;дома в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Получите сертификат вакцинации не выходя из дома в приложении «Мой О!»
Альтернатива против запрета. Как снизить вред от&nbsp;курения, если не&nbsp;можешь бросить Альтернатива против запрета. Как снизить вред от курения, если не можешь бросить
27 июля, вторник
19:32
Садыр Жапаров надеется экспортировать в США продукцию. Дал поручение кабмину Садыр Жапаров надеется экспортировать в США продукцию....
19:15
Сроки предоставления запрашиваемых в госорганах сведений сокращаются в три раза
19:00
Цифра дня. 19,9 тысячи бизнесменов используют ККМ-онлайн
18:49
В России проведут клинические испытания еще одной вакцины от COVID-19
18:30
28 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет