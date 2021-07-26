«Эл биримдиги» все-таки получит мандаты в Токмакском горкенеше. Решение принято на заседании Центризбиркома.

Член рабочей группы координационной группы оперативного реагирования ЦИК Медина Кутбердиева отметила, что в рабочую группу Центризбиркома поступила жалоба от «Эл биримдиги» на решение Токмакской ТИК о снятии партии. По ее словам, на заседании рабочей группы установлено, что ТИК приняла решение на основе извещения ГУВД Чуйской области.

«В нем сообщается, что 17 июля к ним обратились с заявлениями уполномоченные представители партий «Эмгек» и «Асыл Мурас Жаштар», которые заявляли об использовании подкупа, административного ресурса со стороны «Эл биримдиги». По данным правоохранительных органов, заявление зарегистрировано в ЕРПП, агитатору вручено подозрение о совершении преступления. Но, кроме данного письма, никакой другой информации, материалов правоохранительные органы в ТИК не направляли», — сказала Медина Кутбердиева.

Однако сначала рабочая группа по рассмотрению жалоб ТИК, а потом и сама территориальная комиссия приняли решение о снятии.

«Кроме того, на заседании рабочей группы Центризбиркома также установлено, что копия о вручении подозрения якобы агитатору партии, по пояснению ТИК, получена от адвоката данной гражданки, который также является юристом партии «Эмгек». При этом правоохранительные органы известили ЦИК, что связь агитатора с политорганизацией не установлена. Только что она агитировала за эту партию», — добавила член рабочей группы.

Член Центризбиркома Кайрат Маматов предложил обратиться в Генпрокуратуру для дачи правовой оценки. «Там странные обстоятельства. Заявитель — политпартия «Эмгек», задержанная якобы является агитатором «Эл биримдиги», но ее адвокат в то же время является юристом партии. Там осталось так много вопросов. Возможно, факт подкупа и был. Хотелось бы какого-то логического завершения всей этой истории», — сказал он.

В итоге принято решение расформировать ТИК, отменить ее протокол о результатах повторных выборов, признать выборы состоявшимися на основании протокола о голосовании. Таким образом, в Токмакский горкенеш проходят пять партий: «Эмгек» (восемь мандатов), «Бирге» (девять мандатов), «Эл биримдиги» (четыре мандата), «Асыл Мурас Жаштар» (пять мандатов), «Патриот ынтымагы» (пять мандатов).