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Власть

Садыр Жапаров посмотрел, как работает проект ГЧП в ювелирной отрасли

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетил предприятие «Кыргызский ювелирный завод «Алтын». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что на его базе в рамках механизма государственно-частного партнерства создано новое предприятие «Кыргызалтын Ювелирпром». Участниками проекта стали ОАО «Кыргызалтын» и ОсОО «Кыргызский ювелирный завод «Алтын».

Глава государства ознакомился с технологическим процессом, осмотрел производственные помещения, а также цепевязальное, механическое литейное оборудование и роботизированный принтер по прототипированию моделей ювелирных изделий.

Президенту рассказали, что новое предприятие нацелено на восстановление отечественного производства ювелирных изделий, модернизацию производственной базы, реконструкцию имеющихся ювелирных заводов и сбытовой сети, а также создание благоприятной среды для развития бизнеса.

Кроме того, проект направлен на обновление оптово-розничной сети по реализации ювелирной продукции отечественного производства как внутри страны, так и за рубежом.

«Сейчас активно прорабатывается возможность развития сектора внутренней переработки добываемых драгоценных металлов. Это будет способствовать решению таких важных задач, как рост объемов национального валового продукта за счет развития цепочки добавленной стоимости при переработке, пополнение бюджета за счет налогов и создание дополнительных рабочих мест для граждан страны. За счет основных налогов, в случае продажи добываемых объемов драгоценных металлов в виде ювелирных изделий, поступления в бюджет будут существенно увеличены», — говорится в сообщении.

Садыр Жапаров отметил важность наращивания объемов золотодобывающей промышленности страны и извлечения максимальной прибыли от ее деятельности. Он также обратил внимание на необходимость повышения конкурентоспособности отечественной ювелирной продукции. 

Глава государства поставил задачу перед руководителями нового предприятия с 1 января 2022 года увеличить объем перерабатываемого золота в Кыргызстане.

Президент подчеркнул, что важным преимуществом того, что драгоценные металлы будут перерабатываться внутри страны, станет создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в бюджет, что является одной из приоритетных задач в экономической политике государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202122/
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