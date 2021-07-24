Садыр Жапаров поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения

Сегодня, 24 июля, состоялся телефонный разговор между главами Кыргызстана и Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«В ходе беседы Садыр Жапаров тепло поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения. Пожелал ему неиссякаемой энергии, а также успехов в делах, направленных на развитие и процветание Узбекистана. Жапаров особо подчеркнул, что под его руководством в Узбекистане происходят значительные преобразования, направленные на повышение уровня жизни населения и обеспечение высоких темпов экономического роста», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы президента

Отмечается также, что глава государства пригласил Шавката Мирзиеева посетить Кыргызстан с государственным визитом в ближайшее удобное для него время.