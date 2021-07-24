14:49
USD 84.26
EUR 99.21
RUB 1.14
Власть

Садыр Жапаров поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения

Сегодня, 24 июля, состоялся телефонный разговор между главами Кыргызстана и Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«В ходе беседы Садыр Жапаров тепло поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения. Пожелал ему неиссякаемой энергии, а также успехов в делах, направленных на развитие и процветание Узбекистана. Жапаров особо подчеркнул, что под его руководством в Узбекистане происходят значительные преобразования, направленные на повышение уровня жизни населения и обеспечение высоких темпов экономического роста», — говорится в сообщении.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

Отмечается также, что глава государства пригласил Шавката Мирзиеева посетить Кыргызстан с государственным визитом в ближайшее удобное для него время.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202020/
просмотров: 366
Версия для печати
Материалы по теме
Кто должен покинуть большую политику — Садыр Жапаров или Камчыбек Ташиев? Опрос
Грозит увольнениями. Глава МВД Улан Ниязбеков жестко раскритиковал работу ГУОБДД
Рейды по выявлению нетрезвых водителей поручил усилить президент: много аварий
Бери пример! Садыр Жапаров пошел в торговый центр и привился Sinopharm
Жапаров и Ташиев не могут поделить власть. Экс-чиновник о текущем моменте
Стало известно, кто сфотографировался с Садыром Жапаровым на пляже. Это спонсор
Садыр Жапаров поручил усилить комплекс мер по предупреждению стихийных бедствий
Кош келиниздер! Садыр Жапаров зовет всех отдыхать на Иссык-Куле
Садыр Жапаров тоже поздравил Ангелу Меркель с днем рождения
Ангелу Меркель с днем рождения поздравил Атамбаев, а Садыр Жапаров — нет
Популярные новости
Кто должен покинуть большую политику&nbsp;&mdash; Садыр Жапаров или Камчыбек Ташиев? Опрос Кто должен покинуть большую политику — Садыр Жапаров или Камчыбек Ташиев? Опрос
Жапаров и&nbsp;Ташиев не&nbsp;могут поделить власть. Экс-чиновник о&nbsp;текущем моменте Жапаров и Ташиев не могут поделить власть. Экс-чиновник о текущем моменте
Пели оды Садыру Жапарову. Дастан Бекешев о&nbsp;встрече депутатов с&nbsp;президентом Пели оды Садыру Жапарову. Дастан Бекешев о встрече депутатов с президентом
Депортация из&nbsp;России мигрантов. Депутат недоволен работой дипломатов Кыргызстана Депортация из России мигрантов. Депутат недоволен работой дипломатов Кыргызстана
Бизнес
Вы&nbsp;просили&nbsp;&mdash; мы&nbsp;сделали! Темная тема в&nbsp;мобильном приложении MegaPay Вы просили — мы сделали! Темная тема в мобильном приложении MegaPay
Aviasales.kg превращает клики в&nbsp;деньги на&nbsp;благотворительность Aviasales.kg превращает клики в деньги на благотворительность
Как подключить и&nbsp;управлять счетом Saima в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Как подключить и управлять счетом Saima в приложении «Мой О!»
Все банковские и&nbsp;бонусные карты в&nbsp;одном приложении Все банковские и бонусные карты в одном приложении
24 июля, суббота
14:21
Миллионы долгов и слабое управление. Что еще выявил аудит госпредприятий ФУГИ Миллионы долгов и слабое управление. Что еще выявил ауд...
14:07
Садыр Жапаров поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 24 июля. Сколько денег семья тратит на еду
13:42
Вакцина от COVID-19. Кыргызстанцам рекомендуют не сдавать тесты на антитела
13:27
Инцидент на границе. В Пограничной службе рассказали подробности происшествия