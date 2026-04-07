Кабмин выступил против всех поправок к закону о выборах

Депутат парламента Дастан Бекешев инициировал поправки в конституционный Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». Однако кабмин представил отрицательное заключение, полностью выступив против всех предложенных инициатив.

Законопроект внесен в парламент с целью повысить явку избирателей, усилить борьбу с подкупом голосов и упорядочить процедуру голосования вне помещений.

Среди ключевых предложений — стимулирование участия граждан в выборах. В частности, предлагалось финансировать проекты местных сообществ из республиканского бюджета в тех районах, где явка превысит 70 процентов, ввести бесплатный проезд в день голосования и обязать работодателей предоставлять сотрудникам время для участия в выборах.

Отдельный блок поправок касался борьбы с подкупом избирателей. Нардеп предложил создать специальный фонд при ЦИК, из которого предусматривались выплаты гражданам за сообщения о фактах подкупа при их подтверждении, а также нематериальные поощрения.

Существенные изменения предлагались и в части голосования вне помещений. Законопроект ужесточал требования к проведению голосования на дому, ограничивая его кругом лиц с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями, вводя строгие сроки подачи заявлений и усиливая контроль за процедурой.

Кроме того, инициатива затрагивала вопросы агитации и использования административного ресурса. В частности, предлагалось расширить перечень лиц, которым запрещено вести агитацию, уточнить запреты на агитацию в социальных и религиозных учреждениях, а также ограничить депутатов в агитации только за себя или свою партию.

Документ также регулировал использование социальных сетей, упрощал механизм пожертвований через внедрение QR-кодов и сокращал максимальное число агитаторов для кандидатов.

Отдельной нормой предлагалось исключить возможность досрочного лишения депутатского мандата в случае прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

Несмотря на широкий перечень инициатив, кабмин, а также ряд государственных органов, включая Центризбирком и Генеральную прокуратуру, выразили несогласие с законопроектом. В заключении отмечено, что предлагаемые изменения потребуют дополнительных расходов из бюджета, не были должным образом согласованы с государственными органами.

В комитете Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству и местному самоуправлению мнения разделились поровну: трое депутатов поддержали законопроект, трое выступили против. В итоге документ вынесен на рассмотрение общего заседания парламента.