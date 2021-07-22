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Власть

В стране будет двоевластие. Депутат о предлагаемом законе о кабинете министров

Законопроект «О кабинете министров» написан ради разделения власти между президентом Садыром Жапаровым и председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Жанар Акаев.

По его словам, если закон примут, в стране будет двоевластие.

«Мы знаем, что идет борьба за власть. Видно, что законопроект написан для двух человек во власти. Один всех задерживает и его влияние растет. В этом законопроекте говорится, что ГКНБ теперь не может арестовывать, кого пожелает. Чтобы возбудить дело против акимов и министров, теперь нужно разрешение президента. Неужели президент будет гарантом и для акимов-воров?» — задался вопросом нардеп.

Жанар Акаев отметил, что такого закона нет ни в Узбекистане, ни в Таджикистане. «Возможно, есть только в Туркменистане», — подчеркнул депутат. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/201777/
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