В Бишкеке состоялась встреча топографических групп Кыргызстана и Таджикистана

Состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«В соответствии с достигнутой договоренностью сторон 12-17 июля в Бишкеке состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. По итогам встречи подписан соответствующий протокол», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились провести очередную встречу на территории Таджикистана.

Ранее Кыргызстан и Таджикистан договорились описать проектную линию границы между КР и РТ на участках от пограничной точки № 43 до пограничной точки № 61 и от пограничной точки № 135 до пограничной точки № 141.