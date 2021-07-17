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Власть

Ищут инвестора. Строительство города будущего Асман вновь обсудили чиновники

Сегодня в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульского района под председательством советника президента Равшанбека Сабирова состоялось выездное совещание межведомственной рабочей группы по разработке проектных решений в рамках реализации пилотного проекта «Экологически чистый город Асман». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В составе группы ее руководитель — директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Токтомамбет Сатышов, заместитель руководителя группы — заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов Нурлан Шерипов, а также представители задействованных государственных органов.

Отмечается, что Равшанбек Сабиров подчеркнул особую важность реализации данного проекта с учетом высокого туристического и инвестиционного потенциала региона.

Он добавил, что рабочей группе необходимо детально проработать механизмы реализации проекта, вопросы привлечения инвестиций и мировых компаний. В рамках запланированных мероприятий рабочая группа проведет градостроительную оценку возможности постройки нового города, изучит опыт реализации подобных международных проектов и подготовит перечень исследовательских направлений для разработки концепции и экологических критериев пилотного проекта.

В кабмин будет внесен сводный координационный план с полным пакетом проектной документации строительства нового экологически чистого города Асман.

Напомним, это пилотный проект. По концепции авторов город призван стать экономическим и туристическим центром страны, где будет предусмотрено внедрение передовой образовательной системы, строительство современных оздоровительных и бизнес-центров, стадионов, размещение парков высоких технологий, а также присутствие финансово-кредитных учреждений. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/201500/
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