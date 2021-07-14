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Власть

Трагедия в Аксы. Парламент почтил память погибших минутой молчания

Жогорку Кенеш почтил память погибших в Аксыйском районе Джалал-Абадской области минутой молчания.

Спикер Талант Мамытов выразил соболезнования от имени парламента.

«Семьям погибших и пострадавшим будет оказана помощь. Парламент готов выделить деньги на все необходимые работы для ликвидации последствий селя. Кроме этого, из фонда спикера тоже будет оказана помощь», — сказал торага Жогорку Кенеша.

Напомним, что в Аксыйском районе селевым потоком унесло восемь граждан, шесть тел найдены. Также разрушены жилые дома, на отдельных участках размыто дорожное полотно, повреждены мосты и иные сооружения.

Председатель кабмина добавил, что также необходимо принять меры по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной со сходом селевых потоков в Баткенском районе Баткенской области и Джумгальском районе Нарынской области. МЧС приказано перейти на усиленный режим несения службы и в случае необходимости привлечь дополнительные группировки спасателей, ликвидирующих последствия природных катаклизмов.

Отметим, что ранее президент поручил кабмину в кратчайшие сроки принять все необходимые меры для ликвидации последствий ЧС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201040/
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