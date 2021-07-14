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Власть
Сюжет: COVID-19

Корея хочет активизировать сотрудничество с Кыргызстаном. Что предлагает

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов провел встречу с представителями бизнес-делегации Республики Корея, прибывшей в страну для изучения существующих возможностей по реализации инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства в приоритетных областях, представляющих взаимовыгодный интерес. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Он отметил, что Республика Корея является одним из главных партнеров Кыргызстана в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поблагодарив за открытие современной лаборатории для проведения ПЦР-тестирования в ускоренном режиме в международном аэропорту «Манас».

По словам чиновника, современная ПЦР-лаборатория не только играет большую роль в борьбе с COVID-19 в части оперативного выявления новых случаев заражения, но и позволяет эффективно бороться с дальнейшим ее распространением.

В ходе встречи также обсуждены меры, предпринимаемые со стороны государства по созданию благоприятной бизнес-среды, а также защите интересов иностранных инвесторов, которые обозначены в качестве приоритетных задач кабмина.

Обсуждалось и использование корейского опыта и достижений в сфере цифровизации и передовых SMART-технологий. Особое внимание стороны обратили на реализацию проекта «Умный город», который может стать наглядным примером развития для других городов КР.

Представители корейских компаний отметили готовность в расширении взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в части реализации проектов в сфере цифровизации, медицины, образования, туристической отрасли, спорта.

Они добавили, что по итогам обсуждения перспективных проектов в энергетической сфере подписан меморандум о сотрудничестве с Министерством энергетики и промышленности, проведены консультации Министерством здравоохранения и социального развития по созданию диагностического центра и лаборатории в рамках ГЧП, Министерством образования и науки по вопросу онлайн-образования, создания платформы и консультаций для общеобразовательных школ и уникального контента для них, также планируется подписание меморандума о сотрудничестве с Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201036/
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