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Власть

В августе в Кыргызстан прибудет вакцина AstraZeneca и еще одна партия Sinopharm

В августе в Кыргызстан прибудет вакцина AstraZeneca и еще одна партия Sinopharm. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, кабинет министров готовится закупить 1 миллион 250 тысяч доз китайской вакцины.

«Партию заказали. Вчера министр экономики Акылбек Жапаров заявил, что деньги нашли. Кроме этого, в августе ожидаем AstraZeneca», — сказал он.

Он также добавил, что правоохранительные органы продолжают расследование по факту испорченных вакцин весной этого года. 

«Я уволил директора ЦСМ, виновные лица должны нести ответственность», — сказал он.

Напомним, в столичном Центре семейной медицины № 2 разморозились 930 доз вакцины «Спутник V», их пришлось списать.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200828/
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