Экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, находящийся по ряду обвинений в СИЗО-1 Бишкека, продолжает писать заметки о своей работе с Алмазбеком Атамбаевым.

По его мнению, Алмазбек Атамбаев — единственный, кто на пике народного доверия завершил отведенный Конституцией президентский срок и «не искал при этом путей его продления».

Фарид Ниязов пишет, что он принял страну в глубоко депрессивном состоянии, а передал преемнику государство в состоянии политической стабильности, экономического и, самое главное, духовного подъема.

Кто бы и что бы ни говорил, именно при его (Атамбаева) правлении кыргызстанцы имели больше всего поводов гордиться своей страной: строящиеся дороги, стабильная подача электроэнергии и газа, выход из списка бедных стран. Фарид Ниязов

По мнению бывшего чиновника, именно при Атамбаеве удалось «поднять дух нации». Он заявил, что власти в лице Атамбаева старались поддерживать инициативы СМИ, НПО и других институтов гражданского общества, отдельных активистов.

Фарид Ниязов убежден, что именно при Атамбаеве Кыргызстан стали уважать. «Тот же Нурсултан Назарбаев перестал выступать с уничижительными заявлениями в адрес нашей страны. Более того, в 2015-2017 годы в казахстанском сегменте интернета часто очень позитивно оценивали развитие Кыргызстана. Понятно, что кое-кому в Астане это не нравилось. Но стоило в последние три года остановить созидательные процессы в стране — и сегодня казахский аксакал вновь воспользовался возможностью попенять ослабшему соседу за демократию», — написал он.

О том, что при Алмазбеке Атамбаеве, из-за его эмоциональных и непродуманных высказываний Казахстан закрыл границу и фактически вверг Кыргызстан в состояние блокады, Фарид Ниязов почему-то умолчал.

Фарид Ниязов вновь упрекает преемника Сооронбая Жээнбекова в том, что он и его брат Асылбек Жээнбеков «не поняли, что дух нации и настроение народа являются важнейшими ресурсами развития Кыргызстана».

Бывший чиновник признает, что далек от мысли идеализировать свою работу, и отмечает — ошибки были. Он предпочел о них не писать, посвятив воспоминания Жээнбековым.

«Однако чего добились Жээнбековы, очерняя Атамбаева? Дискредитировали и остановили созидательные процессы. Погрузили страну в атмосферу противостояния и недоверия. Рано или поздно все эти «бесовские игры» вокруг имени Атамбаева закончатся и он будет реабилитирован. Точно так же, как после подобных очернительских кампаний были восстановлены добрые имена Исхака Раззакова и Турдакуна Усубалиева, которых также обвиняли в коррупции и различных злоупотреблениях. А вот проблема духа нации и восстановления атмосферы созидания в Кыргызстане становится все серьезнее. И дело не только в коронавирусе. Вопросами идеологии и настроения страны надо заниматься конкретно и повседневно. Политика непримиримого противостояния уместна лишь в отношении реальных коррупционеров. Их имена общеизвестны», — отметил Фарид Ниязов.

С неудобными, но зато реальными партнерами президента по развитию Кыргызстана, такими как конструктивная оппозиция, СМИ, НПО и гражданские активисты, лучше вернуться к практике взаимодействия. Фарид Ниязов

Напомним, в отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, фактам коррупции и легализации преступных доходов. В субботу, 10 июля, ему было предъявлено еще одно обвинение за незаконную выдачу паспортов гражданам Турции в 2016 году.

Фарида Ниязова задержали после событий в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019-го.